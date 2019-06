Dresden: Breakdance-Gruppe The Saxonz wieder Deutsche Meister

The Saxonz aus Dresden sind wieder Deutsche Meister in Breakdance. Elf Tänzer der Crew im Alter zwischen 20 und 32 Jahren haben beim Battle of the Year in Hannover die Jury überzeugt. Mitbegründer und einer der Köpfe der Tanzcompany, Felix Roßberg, sagte am Mittwoch, damit seien The Saxonz für die Weltmeisterschaft am 26. Oktober in Montpellier qualifiziert. Im Europa-Vergleich belegten die Sachsen am Pfingstwochenende den fünften Platz. Für die Tänzer ist es seit 2014 bereits der dritte Deutsche-Meister-Titel.