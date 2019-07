Im Fokus der Veranstaltung steht in diesem Jahr das Römische Bad am Schloss Albrechtsberg. Es ist seit 2011 eine Baustelle, soll laut Veranstalter aber besonders in Szene gesetzt werden. Da sich 2016 Fledermäuse rund um das Römische Bad angesiedelt haben, wurde schon damals in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro für Artenschutz ein spezielles Beleuchtungskonzept erarbeitet.



So werden beispielsweise die Scheinwerfer auf etwa 30 Prozent gedimmt und Farbspektren wie violett oder grün vermieden. Verwendet wird eher ein Orangeton. Schließlich dürfen die Eingänge zu den Fledermausquartieren und deren Einflugschneisen nicht direkt beleuchtet werden.

Das Römische Bad am Schloss Albrechtsberg: Hier haben seit Jahren Fledermäuse ein neues Zuhause gefunden. Bildrechte: imago images / Andreas Weihs