Schloss Übigau am Dresdner Elbufer ist seit Jahrzehnten dem Verfall ausgesetzt. Jetzt kommt wieder Leben in das Anwesen: Die Comödie Dresden bespielt das Schloss Übigau als Sommertheater und will dies auch in den nächsten Jahren fortführen. Aktuell wird "Das Wirtshaus im Spessart" nach einer Novelle von Wilhelm Hauff aufgeführt.