Verkauf von Schloss Wachau verschoben

Die Gemeinde Wachau will das Barockschloss im Ort verkaufen. Doch der Gemeinderat hat am Mittwoch noch keine Entscheidung zum Verkauf getroffen. Das sagte Bürgermeister Veit Künzelmann im Gespräch mit MDR SACHSEN. Aktuell gebe es zwei Bewerber, die mit unterschiedlichen Konzepten planen. Der Eine will hochwertige Wohnungen bauen, der Andere möchte darin ein Kunstschloss mit Café eröffnen. Ein Beschluss soll im August oder September gefasst werden.