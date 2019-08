Im Atrium stehen zahlreiche Tische, Stühle und Umzugskartons im Gang. Am Montag soll hier der Unterricht beginnen.

12.08.2019 | 18:00 Uhr Schulcampus in Dresden-Pieschen wird rechtzeitig eröffnet

Knapp eine Woche vor dem Start in das neue Schuljahr gibt es am Schulcampus in Dresden-Pieschen noch viel zu tun. Zwar wurden Brand- und Alarmtests bestanden, das Gelände gleicht jedoch weiterhin einer großen Baustelle. Eine Turnhalle und die Aula werden nicht mehr rechtzeitig fertig.