Über 25.000 Euro Preisgeld kann sich die Kurfürst-Moritz-Schule in Moritzburg freuen. Die hatte sich um den Deutschen Schulpreis 2019 beworben. Den Hauptpreis mit 100.000 Euro gewann die Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Die sächsische Oberschule aus dem Moritzburger Ortsteil Boxdorf hatte sich mit seinem speziellen Musikkonzept beworben. Alle Schüler der 5. Klasse lernen ein Instrument kennen und spielen in Bands oder Orchestern zusammen. An der Kurfürst-Moritz-Schule gibt es derzeit 22 Musikbands. 2019 gewannen Schüler aus Moritzburg bereits den sächsischen Tanzwettbewerb "Schule-tanzt".