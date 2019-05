Die Frauenkirche in Dresden gehört zu den Orten, die man in Deutschland unbedingt gesehen haben muss. Das hat eine Befragung der Zeitschrift Chrismon von mehr als 1.000 Bundesbürgern ergeben. Demnach ist der Besuch des Bundestages in Berlin für die meisten Deutschen ein Muss. Das Hofbräuhaus in München fand hingegen nicht mal jeder zweite Befragte als Pflichtprogramm.