Easyjet-Piloten trainieren am Flughafen Dresden

Piloten der Fluggesellschaft Easyjet haben am Donnerstag am Flughafen Dresden ein Sicherheitstraining absolviert. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG MDR SACHSEN sagte, wurden vom Mittag bis zum frühen Abend zahlreiche sogenannte Touch-and-Go-Manöver durchgeführt. Dabei flogen die Piloten mit der Maschine die Landebahn an, setzten kurz auf und starteten wieder durch. Dazwischen drehte das Flugzeug über Dresden seine Runden – insgesamt rund viereinhalb Stunden. Der reguläre Flugverkehr war nach Angaben der Airports durch das Sicherheitstraining nicht beeinträchtigt.