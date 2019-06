Mit welcher App ging es los? Was haben sie als erstes erfunden?

Zunächst hatte ich ja die Blinden im Blick, aber an den Reaktionen merkte ich, dass es zum Beispiel auch Leute genutzt haben, die farbenblind sind.

Eine weitere App von Ihnen erleichtert den Zugang zu Materialien der Blindenbücherei. Was hat es damit auf sich?

Genau, dort war die Idee, die bequeme Nutzung, die es über das Smartphone gibt, auch in den Bereich der Blindenbücherei zu bringen. Mit Hilfe der App kann man im Katalog suchen, sich das Buch runterladen, das Vorlesen starten und sich dabei noch schön auf die Couch legen.

Jetzt haben wir schon zwei Apps: Wir können Farben erkennen und die Blindenbücherei durchhören. Was gibt es noch?

Außerdem gibt es eine App zum Zeitung lesen, die wir für den den schweizer Blindenverband produziert haben. Neben diesem Service kommen aktuell noch Apps für Ausstellungen hinzu. Das hat vor zwei Jahren angefangen, als wir für die Ostrale, eine Ausstellung für zeitgenössiche Kunst in Dresden, eine Audiodeskription erstellt haben. Per App können sich die Nutzer ansagen lassen, was auf dem Bild darauf ist.