Polizeibeamte der Soko Rex haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Dresden-Klotzsche mehrere Waffen sichergestellt. Darunter waren unter anderem eine mutmaßlich manipulierte Softair-Langwaffe, eine Softair-Pistole und Munitionsteile. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und zur Untersuchung an Kriminaltechniker weitergegeben. Der polizeibekannte 28 Jahre alte Rechtsextremist war während der Durchsuchung am Montagnachmittag nicht zu Hause.