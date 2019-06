Wohl dem, der sich in diesen Hitzetagen in schattigen Räumen oder vor Ventilatoren ausruhen kann.

Wohl dem, der sich in diesen Hitzetagen in schattigen Räumen oder vor Ventilatoren ausruhen kann.

Wohl dem, der sich in diesen Hitzetagen in schattigen Räumen oder vor Ventilatoren ausruhen kann. Bildrechte: Colourbox.de

Sachsen kommt in den nächsten Tagen zunehmend ins Schwitzen. Am Montag werden 31 bis 32 Grad erwartet. Am Dienstag sollen es bis 36 Grad werden, in Sachsens Großstädten können es sogar 38 werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Die Nacht zu Mittwoch wird voraussichtlich tropisch, das heißt, die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. Am Mittwoch selbst könnte es bis zu 39 Grad heiß werden.