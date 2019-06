Stadtrat in Dresden stimmt für Rückkauf von Drewag-Anteilen

Der Energieversorger Drewag soll künftig wieder vollständig der Stadt Dresden gehören. Das hat der Stadtrat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Demnach soll die Stadt bis zum 30. Juni dieses Jahres eine Rückkaufoption in Anspruch nehmen. Zehn Prozent der Drewag gehören derzeit der Thüga AG mit Sitz in München. Allein im vergangenen Jahr flossen Gewinne von fast acht Millionen Euro zur Thüga. Mit dem Geld, das dann künftig in Dresden bleibe, soll vor allem eine Fusion der Drewag mit dem regionalen Energieversorger Enso vorangebracht werden.