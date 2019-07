Der Frust fährt bei vielen Fahrgästen noch immer mit, die Enttäuschung ist groß. Am vergangenen Donnerstag stellte die Städtebahn überraschend ihren Betrieb ein. "Ich musste aber auf Arbeit und Ersatz gab es nicht", schildert ein Pendler seine Erlebnisse. "Dabei gibt es nur wenige Möglichkeiten von Dresden nach Ottendorf-Okrilla zu kommen." Nur durch die Hilfe einer guten Freundin und deren Auto habe er es an dem Tag überhaupt noch zur Arbeit geschafft. Seit dieser Woche sei er auf den Bus umgestiegen. Der fährt im Stundentakt zwischen Königsbrück und Dresden-Klotzsche. "Viel umständlicher ist es nicht", sagte der Mann MDR SACHSEN. "Ich muss ein paar Minuten eher los, um die S-Bahn nach Klotzsche zu kriegen, aber der Aufwand ist nicht groß. Mir ist wichtig, dass die Verbindung bestehen bleibt."

Durch den Schienenersatzverkehr gelangen manche Pendler derzeit sogar schneller an ihr Ziel. Denn der Bus halte in den Orten öfter, die Laufwege seien dadurch kürzer. Die Mitarbeiter eines Industrieunternehmens zum Beispiel werden von manchen, netten Busfahrern direkt vor die Eingangstür gebracht. Mit der Bahn wäre diese Form von Service nicht möglich.

Für andere Passagiere bedeutet der Ersatz-Bus dagegen Stress. Denn durch die längere Fahrzeit mit dem Bus haben viele Pendler Schwierigkeiten ihren Anschlusszug zu erreichen. "Wir wären sonst um 8:20 Uhr in Dresden-Neustadt", erzählt eine Passagierin. "Mit dem Bus sind wir erst um 8:30 Uhr in Klotzsche. Die Zeit muss ich dann von meiner Pause auf Arbeit abziehen, um wieder pünktlich nach Hause zu fahren."

Auf der Linie RB 71 zwischen Pirna, Neustadt und Sebnitz spielt der Zeitfaktor eine größere Rolle. Während Züge auf geraden Strecken durch die Sächsische Schweiz fahren, müssen die Ersatz-Busse auf den kurvenreichen Landstraßen rollen. Dadurch brauchen Pendler auf dieser Strecke viel länger. Den Ort Weesenstein trifft es gleich doppelt. Seit Mitte Juli ist die Straße zwischen Mühlbach und Schlottwitz wegen Bauarbeiten gesperrt. Dadurch können die Schienenersatzbusse nicht mehr im Ort halten. Stattdessen stellen sich die Fahrgäste an eine Kreuzung vor der Straßensperrung und machen mit Winkbewegungen auf sich aufmerksam.

Die Ersatzbusse wurden vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in Zusammenarbeit mit regionalen Busunternehmen organisiert. "Manche Busfahrer sind sogar extra deswegen aus dem Urlaub zurückgekehrt, um uns auszuhelfen", erzählt Verbundsprecher Christian Schlemper. Die eingesetzten Fahrzeuge sind demnach nicht auf die ländlichen Strecken ausgelegt. Zwischen Dresden und Königsbrück fahren knapp 20 Meter lange Gelenkbusse. Diese müssen an vielen Engstellen wie schmalen Straßenabschnitten oder kleinen Kurven vorbei. "Ich weiß nicht, ob das so toll ist mit dem Riesenbus durch die kleinen Dörfer zu manövrieren", fragt sich ein Fahrgast. "Mit dem Zug war das schon besser."