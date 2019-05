In Bad Schandau bündeln Länder ihren Schutz für Lachse in der Elbe

Bildrechte: dpa

Der Lachs in der Elbe soll koordinierter geschützt werden. Deshalb startet nächste Woche Dienstag im Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz in Bad Schandau ein länderübergreifendes Schutzprogramm namens "Salmo albis". Die Elbeanrainer von der Tschechischen Republik bis nach Niedersachsen wollen künftig unter einer Dachmarke ihre regionalen Bemühungen für den Schutz der Fischart koordinieren. Schon bestehende Programme sollen gebündelt und das ganze Elbeinzugsgebiet in den Blick genommen werden.

Um die Bestände aufzubauen und die Rückkehr der Lachse in der Elbe unumkehrbar zu machen, ist es notwendig, den Elbestrom und seine Nebenflüsse als Ganzes zu betrachten. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Bildrechte: Simank-Film, Stefan Simank Seit Jahren laufen Programme zur Wiederansiedlung von Lachsen und Meerforellen, die von regionalen Anglerverbänden oder den Ländern selbst organisiert werden. Vor der Industrialisierung gehörten die beiden Fischarten in der Elbe und ihren Nebenflüssen mit zu den wichtigsten Fischarten. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt der Lachs in der Elbe als ausgestorben. Die Meerforellenbestände waren auf wenige Restbestände in küstennahen Nebenflüssen der Elbe geschrumpft. Seit 1984 gab es in Norddeutschland erste Bemühungen, Lachs und Meerforelle in die Elbe zurückzubringen. Seit 1994 ist auch Sachsen mit einem Schutzprogramm dabei.

Tipp: Am Mittwoch, 5. Juni werden um 12 Uhr etwa 1.000 Junglachse in die Elbe gesetzt. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Treffpunkt: Bad Schandau, Höhe des öffentlichen Parkplatz An der Elbe.

Quelle: MDR/kk