Übermut und Leichtsinn sind vermutlich die Ursache für einen tragischen Todesfall in Dresden. Laut Bundespolizei waren in der Nacht zu Freitag beim Bahnhof Neustadt auf einem Nebengleis an der Großenhainer Straße eine Frau und ein Mann auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert. Auf dem Dach angelangt, erhielten sie durch die Oberleitung einen Stromschlag. Die 26-Jährige starb an den Folgen, der zwei Jahre ältere Mann wurde schwer verletzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und dem Notfallmanagement der Deutschen Bahn aus. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.