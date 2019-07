In Dresden ist am Donnerstag ein neues Forschungslabor des Helmholtz-Zentrums Rossendorf und der Technischen Universität in Betrieb genommen worden. Es befindet sich am südwestlichen Stadtrand in einem ehemaligen Brauerei-Keller unter einer 45 Meter dicken Felsschicht. Kernstück ist ein acht Meter langer und zehn Tonnen schwerer Teilchenbeschleuniger. Damit wollen Physiker die Vorgänge im Inneren von Sternen nachstellen. Das Labor ist den Angaben zufolge das zweite dieser Art in Europa und das dritte weltweit.