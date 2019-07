In Dresden ist ein Transporter unter einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben. Nach Angaben der Polizei ist bei dem Unfall niemand verletzt worden. Der Fahrer habe offensichtlich die Höhe seines Fahrzeuges falsch eingeschätzt, als er unter dem 2,50 Meter hohen Brückenbogen an der Stauffenbergallee durchfahren wollte. Das Fahrzeug prallte gegen das Bauwerk und verkeilte sich so stark, dass die Feuerwehr den Aufbau des Kleinlasters absägen musste, um ihn hervorziehen zu können. Am Transporter entstand laut Polizei Totalschaden, die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.