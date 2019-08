Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Dienstag zur Oberschule "Am Pohlandplatz" in Dresden ausgerückt. Am Vormittag hat Polizei nach eigenen Angaben die Einsatzabläufe im Fall eines Amoklaufes geprobt. Zwischen Ermelstraße und Augsburger Straße sowie zwischen Pohlandstraße und Wittenberger Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen, da im Übungszenario auch Straßensperrungen einrichtet werden musste. Explosions- und Schussgeräusche waren Bestandteil der Übung.