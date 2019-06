Dazu würden in den kommenden Tagen Fragebögen verschickt, vor allem an Bewohner der Stadtteile Neustadt und Gorbitz. Die Befragung ist Teil eines bundesweiten Forschungsprojekts SiQua - Sicherheitsanalysen und Vernetzung für Stadtquartiere im Wandel, welches derzeit in der Elbestadt, in Essen und Berlin durchgeführt wird. Die Ergebnisse sollen zur Steigerung von Sicherheit und Lebensqualität beitragen, so die Projektleiterin. Die Kommunen könnten die Ergebnisse nutzen und gegebenenfalls bei Bedarf Veränderungen in den Stadtvierteln anschieben.



Das Bildungsministerium fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt.