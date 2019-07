Ein 50 Jahre alter Mann hat in Dresden an einer Haltestelle ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer bedroht. Als die Betreuer eingriffen, flüchtete der Mann. Darüber informierte die Polizei Dresden. Demnach bedrängte der Mann zuvor eine Gruppe von 27 Hortkindern und fünf Betreuern an der Haltstelle Zwinglistraße in Dresden-Gruna. Plötzlich habe er eines der Mädchen in den Schwitzkasten genommen und es mit dem Messer bedroht.