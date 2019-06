Auf der Autobahn 13 hat es am Donnerstagvormittag zwischen Marsdorf und Radeburg Richtung Berlin gleich zwei Unfälle gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 10 Uhr zunächst ein Mercedes-Sprinter in Höhe des Parkplatzes "Am Finkenberg" ins Schleudern. Er hatte ein neben ihm fahrendes Auto übersehen. Dabei prallte er gegen das Parkplatzschild und blieb im Straßengraben liegen. Beide Insassen des Sprinters wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Zufahrt zum Parkplatz war gesperrt. Der Verkehr musste der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Wenig später ereignete sich ebenfalls am Parkplatz "Am Finkenberg" ein weiterer Unfall. Erneut war ein Mercedes beteiligt. Nach Augenzeugenberichten soll ein Mercedesfahrer am Ausgang der Raststätte auf dem Standstreifen gewartet und anschließend wieder losgefahren sein. Allerdings übersah er dabei einen von hinten kommenden Lkw. Der Trucker konnte nicht mehr bremsen und schob den Kombi vor sich her. Beide Insassen des Pkw blieben unverletzt. Der nagelneue Mercedes wurde erheblich beschädigt. Es kam kurzzeitig zu Behinderungen auf der Fahrbahn Richtung Berlin.