Am frühen Donnerstagabend hat sich im Dresdner Westen ein schwerer Unfall ereignet. Auf der Merbitzer Straße ist in einer Kurve ein Motorrad mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Der Biker wurde beim Sturz schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Zur Unfallaufnahme war die Straße rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt den Hergang des Unfalls.