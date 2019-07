Auf der Autobahn 4 hat sich zwischen Ottendorf-Okrilla und Dreieck Dresden-Nord am Nachmittag ein schwerer Auffahrunfall im Bereich einer Tagesbaustelle ereignet. Ein Lkw war auf einen vor ihm fahrenden Laster aufgefahren und dadurch in einen Straßengraben gerutscht. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher schwer. Polizisten waren gerade dabei, einen Unfall in der Nähe aufzunehmen. Sie konnten schnell zum Lkw-Unfall eilen und den Verletzten aus dem Führerhaus retten. Der Mann musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.