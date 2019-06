Schwerer Unfall am Palaisplatz in Dresden

Am Mittwochvormittag hat sich in Dresden am Palaisplatz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei vor Ort ist eine Autofahrerin bei Grün von der Kleinen Marienbrücke in Richtung Bahnhof Neustadt gefahren. Auf der Kreuzung stieß sie mit einem anderen Pkw zusammen. Dieser prallte gegen eine Schautafel, der Wagen der Frau gegen eine Straßenlaterne. Beide Autofahrer sowie eine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Während der Bergung kommt es zu Verkehrsbehinderungen.