Auto "schubst" in Dresden Straßenbahn aus den Schienen

Am Mittwoch ist in Dresden ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Aufprall an der Kreuzung Ammonstraße/Rosenstraße war so heftig, dass die Tram aus den Gleisen gedrückt wurde. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr hob die Straßenbahn mit Spezialtechnik zurück auf die Schienen. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Bildrechte: Roland Halkasch