Bewährungsstrafe für Moschee-Angreifer in Dresden

Das Amtsgericht Dresden hat am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren einen Moscheeangreifer verurteilt. Ein 30 Jahre alter Tunesier ist wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Sachbeschädigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Vor genau acht Tagen hatte der Mann Fensterscheiben einer Moschee in der Rudolf-Renner-Straße in Dresden zerschossen und kurz darauf mit mehreren Steinwürfen ein Döner-Restaurant attackiert. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte nach der Verhaftung des Mannes ein beschleunigtes Verfahren beantragt. Das Urteil ist rechtskräftig.