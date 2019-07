Was sind eigentlich Dragster? Dragster sind nach Angaben des Deutschen Motorsport Verbands vierrädrige Rennfahrzeuge oder Motorräder, die speziell für Beschleunigungsrennen gebaut oder modifiziert wurden. Dieser Sport ist in Deutschland noch in den Kinderschuhen, in den USA hingegen ist es laut Car-Convention-Veranstalter Motorsport Nummer Eins.