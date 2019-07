Auf der A13 zwischen Marsdorf und Radeburg hat es am Sonntag gegen 16:40 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Integrierte Rettungsleitstelle mitteilte, geriet ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Berlin in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Fünf Personen wurden dabei schwer verletzt. Sie sind in dem Pkw eingeklemmt und müssen geborgen werden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle sind zwei Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen vor Ort. Zwei Notärzte kümmern sich um die Verletzten. Aufgrund der Bergungsarbeiten stockt an der Unfallstelle der Verkehr. Autofahrer müssen rund 20 Minuten mehr einplanen.