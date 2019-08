In der Nacht zum 13. August haben unbekannte Täter in Dresden einen Pkw des Wohnungskonzerns Vonovia mutmaßlich angezündet. Zur Höhe des Sachschadens liegen nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeiliches Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des LKA habe die Ermittlungen aufgenommen, da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden könne, hieß es. Bereits im Mai waren in Dresden mehrere Vonovia-Firmenwagen in Flammen aufgegangen.



Ein Sprecher des Landeskriminalamtes sagte MDR SACHSEN, man prüfe mögliche Zusammenhänge. Die Fahrzeugbrände vom Mai sind noch nicht aufgeklärt. Es werde in alle Richtungen ermittelt.