Der Immobilienkonzern Vonovia will in den kommenden Jahren auf mindestens 1.000 Dächern Solarmodule installieren. Wie Vorstandschef rolf Buch mitteilte, startet das Programm in Dresden und München. Auf dem Dach einer Häuserzeile im Dresdner Stadtteil Laubegast sei bereits eine Anlage installiert worden. Weitere sollen noch dieses Jahr folgen. Nach den ersten 1.000 Dächern soll ein langfristiges Ausbauprogramm folgen. Dafür wurden nach Konzernangaben bundesweit mehr als 5.000 gut geeignete Dächer identifiziert. Die ungenutzten Flächen böten viel Potenzial für nachhaltige Energiegewinnung. Vonovia besitzt in Dresden rund 38.000 Wohnungen.