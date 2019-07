Der Volkswagen-Konzern wird neuer Exklusivpartner von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden. Das wurde auf der Pressekonferenz zum Saisonauftakt bekanntgegeben, die Donnerstag in der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden stattfand. Das Engagement sei Teil der Fußballstrategie an deutschen VW-Standorten, teilte das Unternehmen mit. Dabei stünden Nachwuchsförderung und gesellschaftliche Projekte im Mittelpunkt. Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Minge sagte, auf diese Partnerschaft sei lange hingearbeitet worden. Es komme zusammen, was zusammengehöre. Die Gläserne Manufaktur und Dynamo seien wichtige Institutionen für die Stadt Dresden, so Minge.