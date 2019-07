Nach einem Waffenfund am Dresdner Hauptbahnhof hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch Anklage gegen zwei 17- und 29-jährige Bosnier erhoben. Ihnen wird die gewerbs- und bandenmäßige Einfuhr von Kriegswaffen über die deutsch-tschechische Grenze sowie deren unerlaubter Besitz vorgeworfen. Die Männer waren am 18. Februar dieses Jahres bei einer Verkehrskontrolle aufgeflogen, weil sie im Parkverbot standen. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten zunächst 17 Handgranaten. Mittlerweile ist jedoch von 95 die Rede.