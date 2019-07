Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beginnt in diesen Tagen wieder mit Kontrollen in Weinbaubetrieben. Eine Sprecherin sagte, es gehe um die Einhaltung von Pflanzenschutzverordnungen. Einige Betriebe würden zum ersten Mal kontrolliert. Zudem seien Nachkontrollen bei Weinbauern geplant, die in der Vergangenheit aufgefallen waren. Die Amtsmitarbeiter nehmen sowohl Traubenerzeuger als auch Weingüter mit Ausschank unter die Lupe, kündigte die Sprecherin an. Es werden Dokumentationen zum Pflanzenschutz überprüft und bei Zweifeln auch Blattproben entnommen und analysiert.