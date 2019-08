Die Weinbauern in Sachsen erwarten Mitte August den Beginn der diesjährigen Weinlese. Das sagte ein Sprecher des Staatsweingutes Schloss Wackerbarth auf Anfrage. Vor einem Jahr hatte Wackerbarth am 6. August mit der Ernte der ersten Trauben angefangen. Üblicherweise beginnt die Traubenlese in Sachsen frühestens Ende August.



Durch die warmen Sommer 2018 und 2019 sind die Trauben früher reif. Die anhaltende Trockenheit im zweiten Jahr in Folge macht allerdings den Weinbergen zunehmend zu schaffen. Insbesondere Junganlagen müssen von den Winzern bewässert deshalb werden. Zudem entfernen sie Trauben, um die Weinstöcke zu entlasten.