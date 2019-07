Bei einem Wohnungsbrand im Radebeuler Stadtteil Altkötzschenbroda sind am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer auf einem Dreiseithof ausgebrochen. Nach Reporterangaben brannte es zuerst in der Küche einer Wohnung. Die Bewohner wurden durch Anwohner umliegender Häuser geweckt. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei Katzen konnten gerettet werden.