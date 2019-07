Die Dresdner Polizei sucht nach dem sexuellen Missbrauch eines Mädchens am Montag den Täter. Er soll zwischen 24 und 30 Jahren alt sein, groß und von dünner Statur. Nach Polizeiangaben trug der Unbekannte schwarze Haare, einen Scheitel und war zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt, einer beigen kurzen Hose sowie Sportschuhen bekleidet.



Der Übergriff ereignete sich Montagabend gegen 21 Uhr im Stadtteil Dölzschen. Ein elf Jahre altes Kind war in Begleitung einer 13-Jährigen auf dem Friedhofsweg spazieren, so die Polizei. "Plötzlich näherte sich ein Fahrradfahrer, riss die Elfjährige unvermittelt zu Boden und missbrauchte das Kind sexuell. Nach der Tat entfernte sich der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Naußlitzer Straße."