Zoll rettet bei Dresden 14 Hundewelpen

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwoch auf dem Parkplatz Dresdner Tor an der Autobahn 4 haben Zöllner eine ungewöhnliche Fracht entdeckt. Im hinteren Laderaum eines tschechischen Transporters fanden sie 14 Hundewelpen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Die Tiere waren unter Decken versteckt und bekamen wenig Luft. Nach Aussagen der beiden Fahrzeuginsassen sollen alle Welpen sieben Wochen alt sein. Dokumente gab es zu den Hunden nicht. Nach Informationen des Zolls versuchte die Beifahrerin noch während der Kontrolle, Gegenstände in ihrer Handtasche zu verstecken. Dabei handelte es sich um leere Behältnisse für Tierimpfstoffe.