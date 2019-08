In Freital beginnen am Mittwoch die Arbeiten zum Abriss der ehemaligen Lederfabrik. Wie Stadtsprecher Matthias Weigel sagte, wird das 8.000 Quadratmeter große Areal in der Innenstadt nach dem Abriss auf Altlasten überprüft und entsprechend saniert. Anschließend soll auf dem Gelände ein Park angelegt werden. Auch Behörden könnten künftig dort angesiedelt werden, so der Stadtsprecher. Es sei aber noch nichts entschieden. Der Abriss der ehemaligen Lederfabrik werde voraussichtlich 5,5 Millionen Euro kosten.