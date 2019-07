Die Stadträte in Pirna haben am Dienstagabend erneut über das Alkoholverbot im Friedenspark beraten. Wie Stadtsprecher Thomas Gockel mitteilte, wurde das Verbot um ein Jahr verlängert. Eigentlich war es im Mai ausgelaufen. Allerdings gab es nach Angaben der Stadt immer wieder Zwischenfälle mit Betrunkenen, weshalb die Verwaltung jetzt die Notbremse gezogen hat. "Das Alkoholverbot gilt von montags bis sonnabends von 12 bis 24 Uhr in dieser Grünanlage, die ja erst kürzlich wiederhergestellt worden ist", sagte Thomas Gockel. Man habe ein flächendeckendes Meldesystem eingerichtet und dabei auch den regionalen Busverkehr eingebunden, der am Friedenspark vorbeifahre. Darüber hinaus werde die Polizei regelmäßig Streife laufen, um das Alkoholverbot wirksam durchzusetzen, so Gockel.