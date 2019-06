An der Spitze der Basteiaussicht in Lohmen in der Sächsischen Schweiz ist neuerdings wieder der Sandstein pur sichtbar. In den zurückliegenden Wochen haben Spezialisten einer Alpin-Baufirma aus Radebeul die alten Gehwegplatten abgetragen sowie Geländer und Verankerungen demontiert. Die Arbeiten fanden in einer Höhe von 200 Metern über der Elbe statt. Die Baumitarbeiter waren mit Seilen gesichert.