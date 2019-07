Trotz nächtlicher Waldsperrung haben Wanderer im Nationalpark Sächsische Schweiz ein Lagerfeuer entzündet, es unzureichend gelöscht und so einen Schwelbrand verursacht. Am Montag mussten deshalb Feuerwehrleute der Gemeinde Lohmen in Richtung Steinerner Tisch ausrücken. Die Gemeinde Lohmen teilte mit, die Nationalparkwacht habe das Feuer mit Löschrucksäcken nicht unter Kontrolle bekommen.



Im vergangenen Sommer hatte ein solcher Brand einen viertägigen Einsatz ausgelöst.