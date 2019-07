In einem Wohnhaus an der Borsbergstraße in Graupa bei Pirna hat es am Montagnachmittag gebrannt. Gegen 14:30 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren der Hauptwache Pirna sowie der freiwilligen Wehren von Altstadt, Copitz und Graupa gerufen. In einer Küche hatte ein Geschirrspüler Feuer gefangen.