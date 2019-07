Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seinen Hauptsitz in Bonn, plant aber eine Außenstelle in Sachsen.

Die Bundesregierung will in Sachsen eine der neuen Außenstellen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einrichten. Geplant ist eine sogenannte Exzellenzeinrichtung mit etwa 200 Beschäftigten. Sie soll in der Region Freital in der Nähe von Dresden angesiedelt werden, hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits vor einigen Tagen in Aussicht gestellt. Bisher war nur bekannt, dass die neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit im Raum Leipzig/Halle sitzen soll.