Die 10. Deutsche Meisterschaft im Seifenkistenrennen wird am Sonnabend und Sonntag in Kleinnaundorf, einem Stadtteil von Freital ausgetragen. Mehr als neunzig Starter aus Deutschland, Österreich und Tschechien nehmen in diesem Jahr in den verschiedenen Rennklassen teil. In zwei Jahren wird Freital sogar die Europa-Meisterschaft im Seifenkistenrennen ausrichten.



Die Deutsche Seifenkisten-Meisterschaft findet im Rahmen einer Festwoche zur 875-Jahrfeier des Ortsteils Kleinnaundorf statt. Neben den Rennen erwartet die Besucher an beiden Tagen ein umfangreiches Festprogramm mit Musik, Kinderreiten, einem Kinderfest und Tanz am Abend.

Die Festwoche in Kleinnaundorf endet am 30. Juni. Dann wird es unter anderem einen großen Festumzug durch den Ort geben.