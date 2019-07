Das 40 Kilometer lange Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz hat offiziell eine eigene Repräsentantin: Manuela aus Naundorf bei Struppen ist die erste "Miss Kirnitzschtal". Die 39 Jahre alte Servicekraft ist während des Kirnitzschtalfestes gewählt worden. Die Gewinnerin und Mutter eines achtjährigen Sohnes war ursprünglich als Besucherin zum Volksfest ins Kirnitzschtal gekommen. Sie entschied sich spontan, bei der Aktion des Gasthofs "Lichtenhainer Wasserfall" mitzumachen. Ihre Spontaneität wurde mit dem ersten Platz belohnt. Auf Platz zwei kam Lenka aus Děčín. Insgesamt hatten sich fünf Frauen um den Titel beworben.

Das Sommerfest im Kirnitzschtal fand an diesem Wochenende zum 22. Mal statt. Besucher konnten von Bad Schandau bis Ottendorf in zahlreiche Gaststätten, Mühlen und Berghütten einkehren, Kleinkunst genießen, bummeln und bei Fahrten in historischen Waggons der Kirnitzschtalbahn das Tal erkunden.