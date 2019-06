Wohnwagen auf Fabrikareal in Heidenau niedergebrannt

Aus bisher unbekannter Ursache ist in Heidenau ein Wohnwagen niedergebrannt. Das nicht zugelassene Fahrzeug stand nach Angaben der Polizei auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Heidenau. Der Anhänger wurde durch das Feuer komplett zerstört. Ein neben dem Anhänger befindlicher Altreifenstapel fing ebenfalls Feuer, so dass sich eine dicke Rauchwolke bildete. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung.