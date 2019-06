Ein zweijähriger Junge ist am Donnerstagabend in Königstein in der Sächsischen Schweiz von einem Hund gebissen und dabei schwer im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kleinkind zu nah an den angeleinten Hund gekommen. Daraufhin biss das Tier zu. Der Zweijährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Dresden geflogen. Nun ermittelt die Polizei.