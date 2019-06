Kletterer stürzt bei Lohmen ab und stirbt

In der Sächsischen Schweiz ist am Sonnabendmittag ein Kletterer tödlich verunglückt. Der 33-Jährige war laut Polizei mit einer Gruppe am Hirschgrundstein bei Lohmen unterwegs. Dabei war sein Seil offenbar nicht ordnungsmäß gesichert. Der Mann stürzte rund 25 Meter in die Tiefe. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag er seinen Verletzungen.

Am Hirschgrundstein passierte das Unglück. Bildrechte: Marko Förster