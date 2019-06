Erneut Kletterer in der Sächsischen Schweiz tödlich verunglückt

In der Sächsischen Schweiz ist am Sonnabend erneut ein Kletterer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der 50 Jahre alte Mann an dem Kletterfelsen Euklid zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb noch an der Unglücksstelle. Eine Straftat wird von der Polizei bisher ausgeschlossen. Der Euklid gehört zur "Griechischen Felsengruppe" im Bielatal im Elbsandsteingebirge an der Grenze zu Tschechien. An der höchsten Stelle ist der Kletterfelsen 17 Meter hoch.