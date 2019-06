Weiterer Kletterer in Sächsischer Schweiz verunglückt

Am Montagnachmittag ist erneut ein Bergsteiger bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 17:15 Uhr stürzte der Mann am Kletterfelsen Hunskirche bei Papstdorf in der Nähe von Gohrisch rund fünf Meter ab. Die Bergwacht aus dem Bielatal kam nach Angaben eines Reporters zum Einsatz. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten nach der Erstversorgung in eine Dresdner Klinik.



Erst am Wochenende starb ein Kletterer bei einem Unfall, ein anderer wurde schwer verletzt. Auch er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Seit einiger Zeit registieren Bergretter eine Zunahme von Unfällen.